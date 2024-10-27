В Украине изменились климатические нормы: синоптикиня рассказала, будет ли еще 'бабье лето'

Погода в Украине в этом году удивила аномальным теплом, поскольку метеорологическое лето началось еще в середине мая и продолжалось почти до начала октября. Такая аномальная погода в частности может быть связана с общими тенденциями к повышению температуры на планете.

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Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Она отметила, что метеорологическое лето – это период, когда среднесуточная температура воздуха составляет +15°C и выше.

В этом году оно началось в середине мая и продолжалось почти до начала октября, только на западе страны начало октября было прохладным.

"Аномально высокая температура воздуха в сентябре и начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором в безоблачную погоду атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков", – отметила Вера Балабух.

Метеоролог добавила, что аномальная погода связана с глобальным повышением температуры из-за усиления парникового эффекта. По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере сейчас самая высокая за последние 800 тысяч лет.

Также увеличение солнечной активности, которая в октябре 2024 года достигла пика 25-летнего цикла, способствовало повышению температур. Сочетание этих факторов и стало причиной столь необычной теплой погоды, подчеркнула Вера Балабух.

К тому же, метеорологиня отметила, что анализ климатических прогнозов и текущих тенденций свидетельствует о постепенном увеличении продолжительности лета в Украине. По ее словам, оно теперь будет начинаться раньше и будет продолжаться дольше. Это свидетельствует о том, что длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, скоро станет новой климатической нормой.

По словам метеорологины, в настоящее время температура воздуха постепенно снижается, как и положено для этого периода. Поэтому в эту осень значительное повышение среднесуточной температуры свыше +15 градусов уже маловероятно.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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