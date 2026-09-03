В Украине испортится погода: синоптики дали прогноз на четверг, 3 сентября. Карта

В четверг, 3 сентября, погоду в Украине будет в основном определять умеренный ветер с запада, который принесет дополнительную прохладу. Он обеспечит соответствующую температуру: довольно низкую ночью и комфортную днем.

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Теплее всего будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"В области повышенного давления осадков не ожидается, днем в большинстве областей за счет прогрева прохладного влажного воздуха местами возможны кратковременные дожди, местами с грозами, только в восточных областях и в Крыму осадков не ожидается", – отметили синоптики.

Согласно прогнозу, на небе будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем по Украине, кроме востока и Крыма, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов, в южной части страны – 13-18 по Цельсию. Днем столбики термометров покажут 21-26 градусов тепла, в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны – до 30 градусов. В Карпатах ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов по Цельсию.

В Киевской области ночь пройдет без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 9-14 градусов, днем – 21-26 градусов тепла. В Киеве ночью 12-14 градусов выше нуля, днем 23-25 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит для украинцев классический переход от летнего тепла к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится. В то же время затяжных дождей на территории нашей страны не ожидается.

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