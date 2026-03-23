В Украине декабрь выдался аномально сухим: каким был дефицит осадков

Зима 2025/2026 в Украине отметилась резкими погодными контрастами и неравномерным распределением осадков. Наиболее аномальным стал декабрь, который оказался чрезвычайно сухим в большинстве регионов.

Кое-где дефицит осадков превышал 70% от климатической нормы. Об этом в комментарии Укринформу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, осадки в течение зимы распределялись крайне неравномерно. Всего за сезон в Украине выпало от 80 до 180 мм осадков и более, что было обусловлено прохождением циклонов и атмосферных фронтов.

В то же время на западе страны их количество оказалось ниже нормы на 20–30%. Зато в некоторых центральных и южных областях, наоборот, зафиксировали превышение нормы – местами более чем на 30%. Однако именно декабрь стал самым сухим месяцем, когда дефицит осадков достигал 30–70% и более.

Существенный вклад в общее количество осадков сделал январь, который оказался не только холодным, но и достаточно влажным. Именно этот месяц частично компенсировал недостаток влаги, сформированную в начале зимы.

Синоптик также отметила, что самый холодный период традиционно приходится на вторую половину января – первую половину февраля, и эта зима не стала исключением. Во второй декаде января произошло арктическое вторжение, которое повлекло резкое снижение температуры. В результате средняя месячная температура в большинстве регионов была на 1–5 градусов ниже нормы.

Наиболее ощутимые температурные аномалии наблюдались на севере Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В частности, именно на Житомирщине зафиксировали самые низкие температурные показатели, а период сильных морозов длился дольше всего. Подобная, хотя и менее интенсивная ситуация была также на Киевщине, Черниговщине и севере Волыни.

В целом зима 2025/2026 в Украине имела сложный и неоднородный характер. Она началась с опозданием почти на три недели – фактически во время рождественских праздников. В то же время в южных регионах и на Закарпатье температура воздуха длительное время оставалась плюсовой.

Поэтому продолжительность метеорологической зимы – периода со стабильной среднесуточной температурой ниже 0°C – в этих регионах составила лишь 25–35 дней, что на несколько дней меньше нормы, а на Закарпатье – более чем на 10 дней. Зато в северных регионах, которые находились под влиянием арктических воздушных масс, зима длилась дольше – до 65–70 дней и более.

