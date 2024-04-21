В Украине бурлит ненастье: синоптики сказали, где будут грозы 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, в Украине ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. Также прогнозируются значительные порывы ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В понедельник будет облачно, но с прояснениями.

Ночью в северных и большинстве центральных областей, а днем по всей стране, кроме северной и восточных областей, ожидаются дожди. На юге страны возможны грозы.

Ветер будет западный, юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, ночью, кроме запада и юга, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит 1-6 градусов тепла, при этом на поверхности почвы возможны заморозки в пределах 0-3, а днем ожидается от 6 до 11 градусов тепла.

На остальной территории ночью температура поднимется до 3...8 градусов тепла, а днем она составит 10...15. В юго-восточной части страны будет теплее, температура удержится на уровне 14...19 градусов выше нуля.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем будет около 0 градусов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, Львов и область засыпали аномальным градом, похожим на снег. Улицы, уже успевшие покрыться зеленью, побелели, как зимой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 апреля в Киеве из-за ухудшения погодных условий дерево упало на авто. Кроме того, из-за дождя подтопило проезжую часть в одном из районов.

– В Киеве с 22 по 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. К концу недели температура воздуха в столице прогреется до +22°С.

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