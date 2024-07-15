В Украине будет жара до 40 градусов, но часть областей накроют дожди: прогноз синоптиков на начало недели. Карта

В ближайшие дни на всей территории Украины сохранится аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +40 градусов.

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При этом часть страны накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 15 июля, дождь с грозой прогнозируется в западных областях, а также в Черниговской и Сумской области. Несмотря на осадки в этой части страны будет жарко.

На западе в течение дня ожидается +32…+36, а на Черниговщине несмотря на дождь будет до +38 градусов жары.

На остальной территории Украины прогнозируется солнечная погода. Самая высокая температура ожидается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров поднимутся до +40.

Во вторник, 16 июля, температурные показатели не претерпят существенных изменений и по всей Украине пока будет держаться жаркая погода. В этот день дождить будет на западе страны. Также дождь синоптики прогнозируют в Киевской области.

До +40 градусов жары сохранится на юге Украины. В центре и на востоке в течение дня ожидается +35…+39 градусов.

В среду, 17 июля, на западе страны будет третий день подряд дождить. Не обойдут осадки также Киевскую и Черниговскую области. В других регионах ожидается солнечная погода.

Как и в предыдущие дни в среду по Украине будет держаться аномальная жара. На юге будет до +40 градусов, в центре и на востоке синоптики прогнозируют +37…+39.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может оказывать серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают тщательнее следить за своим самочувствием.

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