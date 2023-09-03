В Украине будет держаться летняя жара, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Почти по всей территории Украины погода в течение нескольких дней с 3 сентября будет комфортно теплой в большинстве областей, а днем даже ожидается летняя жара. В то же время на западе, севере и в центре возможны дожди, иногда с грозами.

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Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра. Народные же синоптики говорят, что на следующей неделе в стране ожидается первое бабье лето, которое, однако, не коснется мест с осадками.

По данным специалистов, днем 3 сентября ожидается переменная облачность, средняя температура воздуха +23…+25 °С и ветер 3-8 м/с. Местами возможен кратковременный дождь, в частности, на Волыни, Львовщине, Хмельнитчине, Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черкасщине, Одесщине.

С понедельника самые холодные ночи будут на западе и севере Украины, а также в Харьковской и Сумской областях – около +12… +14 °С (до 6 сентября местами температура упадет до +11 °С). В центре, на юге и востоке ночью будет немного теплее – на уровне +16…+19 °С.

Средняя дневная температура воздуха 4 сентября составит +24…+26 °С. В Кировоградской, Днепропетровской и восточных областях столбики термометров покажут +25…+28 °С, а в южных и юго-восточных – до +29 °С. Черновцы, Винницу, Одессу, Херсон, Запорожье, Днепр и Донбасс могут затронуть кратковременные дожди.

В этих же регионах, кроме западника, дождь ожидается и во вторник, 5 сентября. Местами усилится ветер до 5-10 м/с.

Приход осени опять же можно будет ощутить только по вечерам и ночью. В западных и северных регионах термометры покажут только +11…+13 °С, на остальной территории около +14…+19 °С.

Днем на западе и севере средняя температура воздуха будет +22…+24 °С, в центре, на востоке и юге +25…+27 °С. А в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет еще царить жаркое лето – там обещают до +30 °С.

В целом погода в начале недели во многих областях Украины будет пасмурной, с кратковременными дождями. Но по словам народного синоптика Натальи Диденко, от 4 сентября начнется период первого бабьего лета этой осенью (кроме мест с дождями). Он продлится ориентировочно до 11 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики подвели итоги августа 2023-го, отметив, что в течение месяца в Киеве было зафиксировано 12 температурных рекордов. Наиболее жарко в столице было 29 числа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С.

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