В Тернопольской области баптист отказался от мобилизации, потому что 'не может пользоваться оружием': чем все закончилось

В Тернопольской области суд вынес приговор военнообязанному мужчине, который отказался от мобилизации из-за своих религиозных убеждений. Он объяснил, что баптист и не может брать в руки оружие, однако это не освободило его от ответственности.

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Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области вынес 17 февраля. В феврале 2024 года мужчина отказался от получения повестки и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в определенный день.

Он не сообщил о причине своей неявки, хотя раньше, по словам мужчины, неоднократно предоставлял документы, подтверждающие его принадлежность к религиозной общине евангельских христиан-баптистов.

По словам военнообязанного, он готов был проходить альтернативную службу, однако в ТЦК и СП ему объяснили, что это возможно только в случае срочной военной службы. В условиях военного положения такой возможности нет.

Пастор религиозной организации, посещаемой военнообязанным, подтвердил, что мужчина с 2014 года является прихожанином церкви евангельских христиан-баптистов.

Судья пришел к выводу, что мобилизованный не обязательно должен был брать в руки оружие. Ему могли предложить выполнять задачи, не предполагающие непосредственного участия в боевых действиях, например строительство укреплений, эвакуация раненых, ремонт техники или перевозки грузов.

В итоге мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, и у обвиняемого есть 30 дней на обжалование этого решения.

Напомним, в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, аргументируя это тем, что имеет небольшой вес. Также он жаловался на неразбериху в датах, однако суд наказал гражданина за нарушение законодательства и приговорил его к 1 году лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно законодательству Украины, уклонение от мобилизации является весомым правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность. Уклонист может получить длительный срок – от 3 до 5 лет тюрьмы.

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