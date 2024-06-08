В Тернополе молния попала прямо в дом: видео

Значительную часть Украины 8 июня накрыло мощное ненастье с грозами и градом. Так во время грозы в Тернополе молния попала прямо в крышу высокоэтажки.

Видео с момента попадания молнии опубликовали в сети. К счастью, в результате попадания молнии никто не пострадал.

На кадрах видно, как после удара молнии с кровли крыши посыпались искры.

Ранее сообщалось, что утром 8 июня во время непогоды в Тернопольской области дорогу засыпало градом, в результате чего образовался слой льда до 5 см. В сети уточнили, что такие последствия непогоды наблюдаются, в частности, на участке дороги из Залезцов к Тернополю. Водителей призывали соблюдать осторожность.

Также в Укргидрометцентре сообщалось, что 8 июня в Украине ожидается жара кое-где до +31°С. В некоторых регионах страны возможны грозы и переменная облачность. В некоторых регионах из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.

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