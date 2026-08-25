В СССР пытались «стереть» три украинских слова: они вернулись

Во времена СССР украинский язык находился под сильным влиянием политики русификации. Следствием этого процесса стало то, что немало исконных украинских слов просто стирали из употребления, заменяя их близкими к русским соответствиями.

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OBOZ.UA решил вспомнить три таких существительных. Существование некоторых просто игнорировали, а одно почти утратило одно из своих значений. Сейчас они постепенно возвращаются в нашу повседневную речь.

Ґава

В советский период прорывной звук [ґ], вполне присущий украинскому языку, пытались вытеснить. Даже в тех школах, где его изучали, детей не учили писать соответствующую букву и не рассказывали им о словах, содержащих её. Среди них — существительное "ґава", то есть серая ворона. Дети каждый день видели эту птицу в городах, но не знали, как ее можно назвать на родном языке.

Городина

Всё, что можно вырастить на огороде – зелень и плоды — на украинском языке можно обозначить одним словом. И это слово – "городина". В СССР же это собирательное понятие почти не употреблялось, зато "городина" делилась на разновидности – овощи, фрукты, ягоды, зелень и т. д. Кстати, все то, что выращивают в садах, тоже имеет свое отдельное украинское название – "садовина".

Суходіл

В значении "твердая земля" это существительное еще можно было встретить в советских украиноязычных книгах. А вот для обозначения континента, материка его уже не использовали. Хотя словари это значение и фиксировали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском правильно называть птицу, которую многие называют "стриж".

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