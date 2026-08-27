В СССР почти в каждом авто был набор "Сулак": что делал странный прибор

Во времена Советского Союза автовладельцы были вынуждены постоянно готовиться к любым непредвиденным поломкам прямо во время поездки. Из-за этого в багажниках и бардачках всегда хранился арсенал инструментов, запчастей и нестандартных приспособлений.

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Одним из самых интересных предметов в таких наборах был компактный прибор под названием "Сулак", который по сути своей служил настоящим универсальным помощником. Сегодня его внешний вид и специфический функционал вызывают лишь удивление, однако несколько десятилетий назад этот гаджет выручал водителей в самых сложных ситуациях.

Что такое "Сулак"

Официально это устройство называлось "Комбинированный прибор автолюбителя "Сулак"" и отличалось многозадачностью. Наибольшую ценность оно представляло в зимний период, когда из-за сильных морозов дверные замки автомобилей полностью замерзали. Для решения этой проблемы на корпусе предусмотрели плоский выдвижной металлический щуп, который после включения нагревался до температуры около 50 градусов за полминуты. Водителю оставалось лишь вставить нагретый элемент в замочную скважину и подождать, пока лёд внутри механизма полностью растает.

Помимо размораживателя, разработчики встроили в корпус компактную лампочку, благодаря чему прибор легко превращался в обычный карманный фонарик. Это позволяло без проблем осветить замок в темное время суток или найти мелкие предметы в салоне автомобиля.

Третьей важной функцией стал простейший электрический тестер для проверки электросети автомобиля. С помощью дополнительного провода со щупом водитель мог быстро обнаружить обрыв цепи или короткое замыкание: если электрическая цепь работала исправно, встроенная лампочка сразу загоралась.

Популярность, цена и главный минус прибора

Стоимость такого портативного помощника составляла 3 рубля 30 копеек, что делало его вполне доступным для большинства автовладельцев. Сочетание трёх совершенно разных функций в одном небольшом корпусе выглядело чрезвычайно практичным решением для тогдашней автомобильной жизни. Довольно быстро "Сулак" занял свое почетное место в гаражах и бардачках многих водителей, ведь он мог заменить сразу несколько отдельных инструментов.

Впрочем, у прибора был и один существенный технический недостаток, значительно затруднявший его регулярную эксплуатацию. Нагревательный элемент требовал большого количества энергии, а пальчиковые батарейки того времени не могли похвастаться высокой ёмкостью. Из-за этого при частом использовании устройства для размораживания замков элементы питания разряжались практически мгновенно.

OBOZ.UA писал о том, как советские водители сокращали расход бензина.

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