Подвергались преследованиям: Украина вернула из российской оккупации 22 ребенка

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 22 ребенка. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале. Он отметил, что дети подверглись преследованиям со стороны оккупантов.

По словам Ермака, среди спасенных 10-летний мальчик, которому угрожали "психушкой". Ребенка заставляли учиться по российской программе, а за непослушание его обещали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

Также вернули 14-летнюю девочку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

Удалось спасти и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе, в котором проживали, из-за того, что родители детей отказывались оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Сейчас возвращенные на подконтрольную территорию Украины дети находятся в безопасности. Они получают психологическую поддержку, им также помогают оформить все необходимые документы.

"Благодарен Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенному центру по координации поиска и освобождения и всем партнерам, которые помогли спасти детей. Выполняем задание президента – вернуть всех детей", – подчеркнул Ермак.

РФ удерживает почти 20 тысяч украинских детей

По данным правительства Украины, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. На переговорах с РФ в Стамбуле в июне украинская делегация призвала вернуть 339 детей, чьи личности установлены.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на своих пленных оккупантов, что находится вне понимания и международного права.

В рамках инициативы Bring Kids Back 38 стран и две организации подписали заявление с призывом к РФ вернуть похищенных несовершеннолетних.

По информации с официального портала Children of War, по состоянию на 13 августа 2025 года под эгидой инициативы Bring Kids Back UA уже возвращено 1 509 детей.

В июле киберспециалисты ГЦР нашли новые доказательства массового похищения Россией украинских детей с оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря взлому сервисов оккупационного "правительства" Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ создали "онлайн-каталог", где украинских детей можно "выбрать" по фото и описанию характера. Основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба заявил, что оккупанты перешли к методам, "которые иначе как торговлей детьми не назовешь".

