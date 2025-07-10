В сети сообщили о сбое в Резерв+

10 июля в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ произошел масштабный сбой. На экране у многих украинцев появлялось сообщение о технической проблеме.

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Об этом пользователи сообщили в соцсетях. Чаще всего приложение долго загружалось, после чего информировало об ошибке. Некоторые военнообязанные рассказывали, что приложение сначала просило перерегистрироваться, после чего переставало работать.

По состоянию на 10:30 официальной информации о работе Резерв+ не было.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Резерв+ это украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". Проект запустили 18 мая 2024 года.

– Последний сбой в Резерв+ был 26 и 25 июня. В Минобороны тогда подтвердили проблемы и заверили, что разработчики занимаются исправлением ситуации.

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