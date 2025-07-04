В сети сообщили, что Надежда Савченко попала в российский плен: как она отреагировала. Видео

Российские пропагандистские СМИ распространили фейк, что якобы Надежда Савченко снова попала к ним в плен. Бывший депутат Верховной Рады, которая сейчас защищает Украину на фронте, опровергла ложь оккупантов.

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Об этом она сказала в видео, которое опубликовала в соцсетях. Савченко призвала верить не российским вбросам и лжи, а в Вооруженные силы Украины.

"Сколько же можно учить не верить российским фейкам, не разносить ложь по миру. Не убили меня, не в плену я. Свободная и живая, борюсь за свободу Украины и украинцев. Встретимся, победим. Надежда есть", — заявила экс-депутат.

А в комментарии к видео Савченко добавила: "Не верьте московской лжи. Верьте в ВСУ и Украину".

Отметим, что фейк о повторном попадании Надежды Савченко в российский плен пропагандистские каналы начали активно распространять с 3 июля. Вражеские СМИ писали, что ее якобы взяли в плен под Купянском.

Фейковую новость прокомментировали некоторые офицеры ВСУ. Так, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" написал об этом в Telegram

"Русня сообщает, что Надежда Савченко попала в плен в Харьковской области. Надеюсь ИПСО, потому что инфы знает немало, а в плену расскажешь даже то, чего не знаешь", – отметил "Осман".

К слову, это уже не первый фейк, который распространяет российская пропаганда о Надежде Савченко. В мае Z-военкор Владимир Романов распространил ложную информацию о том, что якобы 11 мая состоялся авиаудар по штабу 112-й бригады территориальной обороны, в результате которого, по его словам, погибла Надежда Савченко, которая командовала ротой.

Военнослужащая вышла на связь после слухов о своей гибели и опровергла этот фейк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы двух офицеров 80 ОДШБр задержанных за браконьерство на Сумщине. Оккупанты даже проиллюстрировали свою ложь скриншотом реальной украинской новости.

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