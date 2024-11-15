В Ривне сыграл свадьбу иностранец, от фамилии которого у россиян может быть истерика: он помогает ВСУ. Фото

В городе Ривне на днях обручились поляк по имени Славомир и уроженка Донетчины Инна. И хотя с начала этого года только в Ривненской области было зарегистрировано почти 80 браков с иностранцами, фамилия этого жениха могла бы вызвать в России настоящую истерику: с переселенкой из Донетчины связать свою судьбу решил СлавомирТрамп.

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Тезка новоизбранного президента США уже не первый год помогает Вооруженным силам Украины и регулярно ездит на восток, однако свою судьбу встретил в далекой Норвегии, где будущие влюбленные находились как миссионеры. Подробности романтической истории рассказывает "Общественное".

Пока мир гадает, поможет ли новоизбранный президент США Дональд Трамп Украине победить в войне с Россией, его тезка, гражданин Польши Славомир Трамп уже делает все, чтобы приблизить эту долгожданную победу. 51-летний мужчина регулярно приезжает в Украину и едет на восток, ведь помогает украинским воинам.

А недавно поляк-волонтер, фамилия которого заставила бы сердца россиян биться чаще, еще и "породнился" с Украиной, взяв себе в жены 42-летнюю уроженку Донетчины Инну.

Интересно, что встретились будущие влюбленные далеко за пределами не только украинского востока, но и нашего государства в целом: Славомир нашел Инну в Норвегии, куда женщина уехала два с половиной года назад.

"Она – миссионерка и я – миссионер. Мы увидели друг друга в прошлом году на Рождество в Норвегии. Это был христианский лагерь и там мы встретились", – рассказал мужчина.

Брак Славомир и Инна зарегистрировали в Ривне: именно здесь мужчина останавливается между поездками на восточный фронт, куда возит помощь для воинов.

"У нас друзья в господе есть, как свой дом. Когда я еду с гуманитарной помощью на восток, то я в этом доме останавливаюсь и отдыхаю. Это такой близкий нашему сердцу город. В Норвегии уже ждет грузовик загруженный гуманитарной помощью — 50 кубов рождественских подарков .Мы едем в Норвегию, я сажусь за руль фуры и еду обратно в Украину. Едем и будем жить в Норвегии пока, а потом я верю, что Бог устроит, будем молиться, он поведет дальше", – рассказал Трамп.

По данным Западного межрегионального управления Министерства юстиции, в Ривненской области с начала 2024 года обручились 4 600 пар, из них 76 браков было заключено между гражданами Украины и иностранцами.

Годом ранее из 5 тысяч браков 79 было зарегистрировано с гражданами других стран.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, сколько в Киеве родилось малышей и женилось пар за 900 дней войны.

Также сообщалось, что волонтер "Голландец", спасающий украинцев из прифронтовых городов, заговорил о службе в ВСУ и своей брони.