В Ривне сыграл свадьбу иностранец, от фамилии которого у россиян может быть истерика: он помогает ВСУ. Фото
В городе Ривне на днях обручились поляк по имени Славомир и уроженка Донетчины Инна. И хотя с начала этого года только в Ривненской области было зарегистрировано почти 80 браков с иностранцами, фамилия этого жениха могла бы вызвать в России настоящую истерику: с переселенкой из Донетчины связать свою судьбу решил СлавомирТрамп.
Тезка новоизбранного президента США уже не первый год помогает Вооруженным силам Украины и регулярно ездит на восток, однако свою судьбу встретил в далекой Норвегии, где будущие влюбленные находились как миссионеры. Подробности романтической истории рассказывает "Общественное".
Пока мир гадает, поможет ли новоизбранный президент США Дональд Трамп Украине победить в войне с Россией, его тезка, гражданин Польши Славомир Трамп уже делает все, чтобы приблизить эту долгожданную победу. 51-летний мужчина регулярно приезжает в Украину и едет на восток, ведь помогает украинским воинам.
А недавно поляк-волонтер, фамилия которого заставила бы сердца россиян биться чаще, еще и "породнился" с Украиной, взяв себе в жены 42-летнюю уроженку Донетчины Инну.
Интересно, что встретились будущие влюбленные далеко за пределами не только украинского востока, но и нашего государства в целом: Славомир нашел Инну в Норвегии, куда женщина уехала два с половиной года назад.
"Она – миссионерка и я – миссионер. Мы увидели друг друга в прошлом году на Рождество в Норвегии. Это был христианский лагерь и там мы встретились", – рассказал мужчина.
Брак Славомир и Инна зарегистрировали в Ривне: именно здесь мужчина останавливается между поездками на восточный фронт, куда возит помощь для воинов.
"У нас друзья в господе есть, как свой дом. Когда я еду с гуманитарной помощью на восток, то я в этом доме останавливаюсь и отдыхаю. Это такой близкий нашему сердцу город. В Норвегии уже ждет грузовик загруженный гуманитарной помощью — 50 кубов рождественских подарков .Мы едем в Норвегию, я сажусь за руль фуры и еду обратно в Украину. Едем и будем жить в Норвегии пока, а потом я верю, что Бог устроит, будем молиться, он поведет дальше", – рассказал Трамп.
По данным Западного межрегионального управления Министерства юстиции, в Ривненской области с начала 2024 года обручились 4 600 пар, из них 76 браков было заключено между гражданами Украины и иностранцами.
Годом ранее из 5 тысяч браков 79 было зарегистрировано с гражданами других стран.
Напомним, ранее в КГГА рассказали, сколько в Киеве родилось малышей и женилось пар за 900 дней войны.
Также сообщалось, что волонтер "Голландец", спасающий украинцев из прифронтовых городов, заговорил о службе в ВСУ и своей брони.
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