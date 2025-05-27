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В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

Надежда Данищук
Новости. Общество
2 минуты
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В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

В перинатальном центре города Ривне родился мальчик, зачатие которого произошло уже после гибели его отца, военнослужащего Юрия Гордийчука. Это стало возможным благодаря репродуктивным технологиям.

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Мальчик появился на свет в перинатальном центре "Благодар" 20 мая 2025 года. Об этом рассказали специалисты центра.

В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

Мама малыша Наталья Гордейчук, ее муж Юрий погиб 21 мая 2024 года, защищая Украину.

Еще при жизни воина супруги столкнулись с проблемами репродуктивного здоровья. Юрий и Наталья более года пытались стать родителями. После многочисленных обследований и процедур врачи предложили сохранить биологический материал отца. Вскоре после этого Юрий отправился на передовую.

"Мы с мужем шли к этой беременности более года. Боролись, сдавали анализы, поехали в центр "Благодар". Он сдал биологический материал - сказали через три дня прийти, скажут результаты. Это был март. А он в марте уже поехал на "ноль". Все нормально было, пока тот май не пришел", – сдерживая слезы рассказала Наталья.

В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

Юрий Гордейчук 1980 года рождения был стрелком стрелкового взвода стрелковой роты Нацгвардии Украины. Он погиб возле села Сокол в Покровском районе Донецкой области.

"21 мая мне звонят и говорят, что его нет. Я до последнего не верила, что он погиб, пока не увидела", – призналась Наталья.

После смерти военного женщина решила использовать замороженные образцы для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Когда врач переспросила ее, действительно ли она готова к этому шагу, Наталья вспомнила слова любимого мужа: "Ты у меня сильная, ты справишься".

В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

Через несколько месяцев Наталья получила радостную весть – ей сообщили, что она забеременела.

"Как я плакала. Сразу поехала к Юре на могилку, ему рассказала", – вспоминает она момент, когда сбылось, о чем они с мужем так мечтали.

Наталья родила мальчика 20 мая 2025 года – за день до годовщины гибели мужа. Сына назвала Юрчиком - в честь его отца.

В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

Молодая мама призналась, что после потери мужа не хотела жить, но появление малыша подарило ей новый смысл жизни.

"Какая-то частичка его будет. Будет ради кого дальше жить", – говорит Наталья.

В репродуктивном центре отметили, что это первый случай в их практике оплодотворения с использованием биоматериала погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны автоматизировали хранение биологического материала украинских военных. Автоматизированная система заработала уже с апреля 2025 года.

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