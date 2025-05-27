В Ровно родился ребенок, зачатый после гибели отца-военного: как это стало возможным

В перинатальном центре города Ривне родился мальчик, зачатие которого произошло уже после гибели его отца, военнослужащего Юрия Гордийчука. Это стало возможным благодаря репродуктивным технологиям.

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Мальчик появился на свет в перинатальном центре "Благодар" 20 мая 2025 года. Об этом рассказали специалисты центра.

Мама малыша Наталья Гордейчук, ее муж Юрий погиб 21 мая 2024 года, защищая Украину.

Еще при жизни воина супруги столкнулись с проблемами репродуктивного здоровья. Юрий и Наталья более года пытались стать родителями. После многочисленных обследований и процедур врачи предложили сохранить биологический материал отца. Вскоре после этого Юрий отправился на передовую.

"Мы с мужем шли к этой беременности более года. Боролись, сдавали анализы, поехали в центр "Благодар". Он сдал биологический материал - сказали через три дня прийти, скажут результаты. Это был март. А он в марте уже поехал на "ноль". Все нормально было, пока тот май не пришел", – сдерживая слезы рассказала Наталья.

Юрий Гордейчук 1980 года рождения был стрелком стрелкового взвода стрелковой роты Нацгвардии Украины. Он погиб возле села Сокол в Покровском районе Донецкой области.

"21 мая мне звонят и говорят, что его нет. Я до последнего не верила, что он погиб, пока не увидела", – призналась Наталья.

После смерти военного женщина решила использовать замороженные образцы для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Когда врач переспросила ее, действительно ли она готова к этому шагу, Наталья вспомнила слова любимого мужа: "Ты у меня сильная, ты справишься".

Через несколько месяцев Наталья получила радостную весть – ей сообщили, что она забеременела.

"Как я плакала. Сразу поехала к Юре на могилку, ему рассказала", – вспоминает она момент, когда сбылось, о чем они с мужем так мечтали.

Наталья родила мальчика 20 мая 2025 года – за день до годовщины гибели мужа. Сына назвала Юрчиком - в честь его отца.

Молодая мама призналась, что после потери мужа не хотела жить, но появление малыша подарило ей новый смысл жизни.

"Какая-то частичка его будет. Будет ради кого дальше жить", – говорит Наталья.

В репродуктивном центре отметили, что это первый случай в их практике оплодотворения с использованием биоматериала погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны автоматизировали хранение биологического материала украинских военных. Автоматизированная система заработала уже с апреля 2025 года.

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