В результате нападения на выставку в Киевской области погибла начальница юридического отдела УАРОР Екатерина Шалупня. Фото

Во время российского удара по выставке в Киевской области погибла начальница юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня. Она была среди тех, кто находился на месте удара.

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Коллеги называют её профессионалом и человеком, олицетворявшим новое поколение украинцев. Об этом сообщила Украинская ассоциация районных и областных советов.

Что известно

В результате удара России по выставке в Киевской области погибла представительница Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня. В организации сообщили, что она была частью команды и возглавляла юридический отдел.

Атака стала еще одним трагическим эпизодом, унесшим жизни мирных жителей и специалистов, причастных к развитию государства.

В коллективе отмечают, что Екатерина Шалупня была не только сильным юристом, но и надежной опорой команды. Ее называют ответственной, человечной и преданной своему делу.

Коллеги подчеркивают, что она была наставницей для других и примером профессионализма и искренности.

Церемония прощания с Екатериной Шалупней состоится в понедельник, 27 июля, в 11:00 во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

После этого её похоронят в Чернигове.

В коллективе выразили соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что её вклад и память о ней останутся навсегда.

"Покойся с миром. Нам будет тебя очень не хватать", – добавили в УАРОР.

Напомним, в результате российского ракетного удара по выставке вооружений в Киевской области погиб бывший руководитель Центра специальных операций "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко. Трагическое событие произошло 24 июля во время атаки на полигон, где находились представители оборонного сектора.

Как писал OBOZ.UA, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О ее смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

Всего в результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, гостиниц и транспортных средств.

После трагедии прозвучали заявления об ответственности за организацию мероприятия. По данным следствия, выставку провели без надлежащих согласований с военным командованием и органами власти.

Организатор мероприятия задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности при проведении массового мероприятия на открытом полигоне.

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