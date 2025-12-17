В Раде поддержали законопроект о соцгарантиях для иностранцев, которые служат в ВСУ: что предусматривает

Верховная Рада Украины поддержала закон, который регулирует правовой статус и социальные гарантии для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ. Речь идет о военных, которые заключили контракт и участвуют в обороне страны. Решение приняли большинством голосов во втором чтении и в целом.

Видео дня

Об этом сообщает СМИ. Соответствующий законопроект №14052 поддержал 291 народный депутат.

Закон обновляет правовое регулирование для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта. Документ частично распространяет на них социальные гарантии на основе равенства и справедливости, с учетом особенностей их статуса. В частности, военнослужащим-иностранцам предусмотрено оформление вида на жительство на срок действия контракта и еще три месяца после его завершения. Закон также позволяет использовать просроченные или подлежащие обмену паспортные документы в случаях, когда невозможно обратиться в органы государства-агрессора.

Кроме того, определены сроки оформления удостоверений для лиц, заключивших контракт до вступления закона в силу, сокращены сроки введения изменений по реализации права на гражданство и подготовки соответствующих подзаконных актов Кабинетом министров. В то же время документ ограничивает применение общего закона о социальной и правовой защите военнослужащих к иностранцам, оставляя для них ключевые гарантии, в частности денежное обеспечение, медицинскую помощь и право на отпуска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, законопроект №14144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно чествования памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии РФ", был принят Верховной Радой Украины в первом чтении.

Предложенные изменения в украинское законодательство лишь регламентируют проведение ежедневной Минуты молчания в девять часов утра. За указанный проект закона проголосовали 314 народных избранников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!