В приложении "Армия+" появился электронный военный билет: как работает военный билет в смартфоне

В приложении "Армия+" заработал электронный военно-учетный документ (е-ВОД), который автоматически генерируется после авторизации пользователя. Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или удостоверение офицера, и уже доступен большинству военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. В ведомстве напомнили, что реестр уже содержит данные около 70% военнослужащих.

Электронный военно-учетный документ формируется автоматически. Приложение получает актуальную информацию из Реестра военнослужащих и системы учета личного состава "Импульс", поэтому после авторизации цифровой документ сразу отображается в приложении без предоставления дополнительных документов.

Электронная версия документа может использоваться в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, Военной службой правопорядка и полицией, а также на блокпостах, пропускных пунктах и в государственных учреждениях. На данный момент документ доступен только при наличии интернета. В дальнейшем планируется возможность формирования выписки,которую можно будет сохранять на телефоне для использования без доступа к сети.

Для проверки подлинности цифрового документа на его обратной стороне находится QR-код, который сканируется через приложение "Армия+". Код действует три минуты, затем автоматически обновляется. При этом сделать скриншот документа невозможно.

Если после обновления приложения электронный военно-учетный документ не появился, это может свидетельствовать о неполноте данных в реестрах. В таком случае необходимо обратиться к непосредственному командиру или в кадровую службу воинской части для обновления информации в системе "Импульс", после чего документ будет сгенерирован автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ начало бета-тестирование упрощенной системы перевода военнослужащих через приложение "Армия+" в рамках одного армейского корпуса. Механизм предусматривает подачу рапортов в электронном формате и на первом этапе будет работать в рамках 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!