В прифронтовом Славянске семьи с детьми получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Славянск – город вблизи линии боевого соприкосновения. Как и во многих прифронтовых населенных пунктах Донетчины, ситуация здесь остается напряженной. Многие семьи вынуждены жить в условиях ограниченных ресурсов и нехватки самого необходимого. Несмотря на постоянные риски, Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь семьям с детьми, которые особенно нуждаются в поддержке в это тяжелое время.

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"Сейчас многие родители ушли на фронт защищать Украину. У меня на участке есть семьи, где родные уже считаются пропавшими без вести. Мы стараемся помогать им максимально", – рассказывает Элеонора, координатор пункта выдачи помощи.

Подробнее о жизни жителей прифронтового Славянска смотрите в сюжете.

Елена – мать двоих детей. Ее муж с первых дней войны стал на защиту Украины, во время боевых действий получил ранения, а сейчас из-за инвалидности не может работать. Их дети даже не знают, что такое мирное детство.

"Ежедневно – шахеты, тревоги. Спим в коридоре. Младший еще не совсем понимает, а старшей дочери – страшно. Война уже оставила след. Дочь родилась в 2013-м, а сын – в 2022-м. Дети войны", – рассказывает женщина.

Для многих жителей жить в прифронтовом городе – это уже не первое испытание. Екатерина, переселенка из Дебальцево, вместе с двумя детьми переехала в Славянск, спасаясь от боевых действий. Здесь семья начинала жизнь фактически с нуля.

"Сложно в наше время: ни садика, ни возможности оставить детей. Работы почти нет, поэтому такая помощь – очень нужна", – признается мать двоих детей.

Магазины в Славянске работают с перебоями, а доходы большинства семей – минимальны. Поэтому поддержка Фонда Рината Ахметова – жизненно важна для многих местных жителей.

"Огромная благодарность за то, что Фонд возит сюда помощь и не оставляет нас в такие сложные времена. Это – важная поддержка", – говорит Ульяна, мать маленькой Миланы.

"Спасибо, что помогаете людям – особенно в прифронтовых городах, которые под обстрелами. Это очень правильно", – добавляет Анна, переселенка из Доброполья.

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", которая уже поддержала тысячи украинских семей. Всего Фонд передал почти 13,5 миллиона продуктовых наборов жителям Украины.

С начала полномасштабного вторжения бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирному населению более 11 миллиардов гривен ($315 миллионов).