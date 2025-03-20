В прифронтовое Белозерское отправили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Линия огня приближается к Белозерскому Донецкой области. Несмотря на высокую опасность, Фонд Рината Ахметова передал 2 тысяч продуктовых наборов для людей наиболее незащищенных категорий и вынужденных переселенцев, которые остаются в городе. В каждом наборе продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

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В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.