В Приднестровье набирает обороты украинское движение: в Тирасполе отметили День вышиванки. Фото

В Тирасполе (столице так называемого Приднестровья) отметили День вышиванки. Организаторами выступили местный Украинский дом и сообщество украинской культуры "Червона калина".

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Если откровенно, то эта новость стала несколько неожиданной. Новости последних лет убеждали в том, что Приднестровье стало неким враждебным анклавом, где идея украинства искоренена. Впрочем, даже местные газеты пишут о том, что на празднике присутствовали дети и учителя нескольких местных школ, украинские коллективы и представители Союза украинцев Приднестровья.

Но если подумать, то ничего удивительного в этом событии нет и быть не может Даже беглый взгляд на нашу общую историю сразу даст все необходимые ответы. В этой местности украинцы традиционно составляли большинство населения. Даже несмотря на то, что власть над регионом постоянно менялась. В разные времена Приднестровье было частью Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, казацкой Гетманщины, Российской империи, Золотой Орды, Крымского ханства и Османской империи.

В 1918 году Украинская Народная Республика вполне аргументированно считала эти земли традиционно украинскими. А в 1924 году здесь была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Советской Украины. Да и в 1991 году судьба Приднестровья колебалась на весах. Регион имел реальные шансы стать частью независимой Украины.

Конечно, Советский Союз сделал огромный вклад в "размытие" этнического состава. Но даже несмотря на это украинцы всегда оставались здесь самой влиятельной этнической группой.

На самом деле нынешняя "пророссийскость" региона обусловлена лишь одним фактором: наличием оперативной группы российских войск в Приднестровье - остатками некогда боеспособной 14 гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил СССР. Именно ее присутствие продолжает обеспечивать враждебное отношение и к Молдове, и к Украине.

Но, но...

Местные украинцы не теряют связи с Родиной. И то, что в этом году впервые здесь официально отмечен День вышиванки, на самом деле очень красноречиво. Россия постепенно теряет свое влияние. Возвращаются традиции. Поэтому в будущем есть над чем работать.