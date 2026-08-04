В Полтавской области мобилизовали мужчину после инсульта: Лубинец требует провести проверку

В Полтавской области разгорелся скандал вокруг мобилизации мужчины , который, по словам семьи, имел серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о человеке, перенесшем инсульт и, как утверждается, исключенном из воинского учета.

Видео дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на ситуацию и требует проведения проверки. Об этом он написал в своём Telegram-аккаунте.

Обстоятельства инцидента

По словам омбудсмена, к его представителю в Полтавской области Владиславу Носенко обратилась мать мобилизованного мужчины. Она сообщила, что её сын находился возле собственного дома, когда к нему подошли представители территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Женщина утверждает, что во время разговора к мужчине якобы применили физическую силу, после чего его мобилизовали. Этот случай рассматривался на заседании Временной следственной комиссии, которая изучает вопросы соблюдения прав человека в деятельности ТЦК и СП в регионе.

Состояние здоровья и решение ВЛК

По информации матери, у её сына был ряд хронических заболеваний, в частности он перенёс инсульт и страдает проблемами с сердцем. Она также заявила, что ранее мужчина был снят с воинского учета, что, по её словам, подтверждается соответствующими документами и данными в приложении "Резерв+".

Несмотря на это, военно-медицинская комиссия признала его годным к прохождению военной службы. Обстоятельства изменения статуса мужчины пока вызывают вопросы.

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец сообщил, что его представители уже взяли ситуацию под контроль. В частности, направлен официальный запрос в Министерство обороны Украины относительно оснований прохождения мужчиной ВЛК, законности изменения его статуса и решения о мобилизации.

Омбудсман подчеркнул необходимость получения полной официальной информации и документального подтверждения всех действий по данному делу.

Он также подчеркнул, что любые практики, которые могут нарушать права граждан во время мобилизации, должны быть прекращены, а все решения должны приниматься исключительно на основе закона и с уважением к правам человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о возможных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий в Черновцах. Причиной послужило появление в соцсетях видео, на котором, по его словам, среди мобилизованных видны люди с явными признаками проблем со здоровьем.

В ходе проверки Тернопольского районного и городского ТЦК представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили ряд нарушений прав граждан. После вмешательства Офиса омбудсмена из помещения ТЦК были освобождены пять мужчин, не подлежащих мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!