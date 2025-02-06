В Полтаве простились с актрисой Анастасией Кольвах, которую Россия убила ракетным ударом. Фото

В четверг, 6 февраля, в Полтаве прощались с актрисой и волонтером Анастасией Кольвах, жизнь которой оборвалась из-за ракетного удара России. Церемония прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

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Отдать последнее уважение и вспомнить Анастасию, ушедшую из жизни на 25-м году, собрались родные, друзья, коллеги и знакомые. Об этом сообщает Суспільне.

Анастасия погибла 1 февраля, когда в ее дом попала российская ракета. Она была актрисой и соавторкой постановок в "Театре Современного Диалога".

Кроме того, Анастасия работала в ИТ-сфере, активно приобщалась к волонтерской деятельности, в частности, помогала животным и участвовала в спасательных акциях. Одним из таких мероприятий была зимняя операция по отлову колонии летучих мышей, которую она проводила в 2024 году в микрорайоне Алмазный, а также помогала выпускать спасенных летучих мышей в городском дендропарке.

Творческий коллектив "Театра Современного Диалога" вспоминает Анастасию как человека, который не только вкладывался в искусство, но и без колебаний становился в защиту нуждающихся.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Полтаве завершили аварийно-спасательные работы на месте удара РФ 1 февраля: 14 человек погибли в разрушенной российской ракетой пятиэтажке, в том числе трое детей. Также пострадали 20 гражданских, из них четверо детей в возрасте трех месяцев, двух, восьми и 12 лет.

В результате российской террористической атаки в Полтаве погибла семья Яворских – девятилетняя София с мамой Еленой и папой Дмитрием.

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