В Полтаве переселенцы из Волновахского района получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Волновахский район – под ежедневными обстрелами, как и большинство прифронтовых территорий Донетчины. Для вынужденных переселенцев из громады, которые сейчас живут в Полтаве, Фонд Рината Ахметова передал продовольственную помощь. Выдача происходила в центре поддержки "Бок о бок" и на данный момент завершена.

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В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал жителям Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.