В плену били молотком: история 19-летнего Валерия в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Валерий Мандрика был студентом Рубежанского техникума. Осваивал профессию повара. Когда в город вошли вражеские войска, попал в плен. Очень быстро парнишка, которому на тот момент было 18 лет, научился жить одним днем. Свою историю он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Этот этап его жизни начался 11 марта 2022 года. В тот день Валерий вместе с товарищем последовали за домашней консервацией. Ребят заметили враги - военные так называемой "ЛНР". Задержали, обыскали и повели в один из домов в частном секторе.

"От нас хотели услышать какие-то военные факты. К примеру, где сейчас стоят танки. Но мы ничего не знали. Поэтому нас просто пытали. Били. Угрожали", - рассказывает Валерий.

Первые два дня его удерживали в комнате – приковали наручниками к батарее. Затем перевели в подвал.

"Их главный вел допрос с подручными средствами. Среди них был молоток для отбивных, например. Он говорил, что если я не подпишу контракт, то меня утром расстреляют. Я ничего подписывать не стал", - говорит Валерий.

И добавляет, что за это время научился жить без мыслей. День прожил – и хорошо.

Он смог выбраться из плена 9 мая. На его теле осталось немало шрамов после допросов. О том, как он пробирался домой, преодолевал блокпосты и наконец-то увидел своих близких — смотрите и слушайте по ссылке

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.