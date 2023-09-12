В оккупированном Токмаке украинские патриоты запустили в небо сине-желтый флаг. Видео

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области жители запустили в небо флаг Украины. Они привязали его к наполненным гелием воздушным шарикам.

Видео дня

Смелые патриоты провели акцию, несмотря на риск преследования со стороны российских захватчиков. Видео события (предварительно, снятое 10 сентября) появилось в социальных сетях (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Мужчины вышли в поле с подсолнухами, чтобы запустить сине-желтый флаг. Они прикрывали лица масками и капюшонами, чтобы не быть опознанными оккупантами. Один из жителей снимал акцию на камеру телефона.

"Держитесь, наши родные, наши бесстрашные! Мы обязательно будем вместе, на своей святой земле!" – прокомментировал мужественный поступок патриотов журналист Юрий Бутусов.

Как писал OBOZREVATEL, в августе Генеральный штаб ВСУ рассказал, что войска страны-агрессора России свезли во временно захваченный Токмак подразделение из Республики Бурятия. Их главное "задание" в украинском городе – террор местных жителей и мародерство.

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