В городе Алчевск Луганской области, который находится под российской оккупацией с весны 2014 года, сложилась критическая ситуация с отоплением в школах. Температура воздуха в помещениях, где учатся дети, не соответствует никаким санитарным нормам.

Дети вынуждены находиться в холодных классах по 5-6 часов в день, потому что средства на отопление школ перераспределили на нужды захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Тем временем управление образования оккупационной "администрации" Алчевска игнорирует обращения родителей и педагогов, заявляя об отсутствии проблем.

По информации доверенных источников, на 2026 год для образовательных учреждений города были предусмотрены средства на содержание и подготовку к отопительному сезону. Однако фактическое финансирование в конце концов было сокращено, часть средств, заложенных в так называемые "образовательные статьи", была перераспределена на нужды и инфраструктуру оккупационных военизированных формирований.

Аналитические исследования ЦНС доказали, что оккупационная "власть" направляет ресурсы прежде всего на административные здания, силовые подразделения и объекты, связанные с военной логистикой. Образовательные учреждения финансируются по остаточному принципу.

"Критическое состояние с температурой в школах Алчевска является прямым следствием преступного перераспределения средств и игнорирования обязательств по защите гражданского населения. Это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, где дети должны пользоваться повышенным уровнем защиты", – сказано в сообщении.

