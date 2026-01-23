В одной лодке: как 'Интерпайп' Пинчука организовал индивидуальное сопровождение для каждого своего ветерана

Патронатная служба "Интерпайп" Виктора Пинчука индивидуально сопровождает каждого ветерана, который возвращается на работу после службы. Задача такого подхода – создать защитнику максимально комфортную среду, помочь каждому в своем темпе восстановиться физически и эмоционально. При этом набор программ и мероприятий мужчины выбирают по собственному желанию, например, могут заниматься адаптивным спортом, творчеством, общаться с животными, рыбачить и тому подобное. Это кроме базовых по оценкам работодателя вещей – медицинской, психологической, юридической поддержки и подбора рабочего места при необходимости. Часто в такую работу вовлечены семьи и другие ветераны.

"Кто-то служил с 2014 года. Кто-то – мобилизован только в 2024 году, но последний год был настолько тяжелый, что человек уже не помнит себя до войны. Поэтому если мы хотим помочь ветерану действительно адаптироваться в гражданской жизни, не может быть единого сценария для всех. Результат дает только кропотливая адресная работа с каждым человеком", – объясняет директор по коммуникациям и куратор Патронатной службы Людмила Новак.

О том, как это работает на практике, демонстрирует история ветерана Владимира Лалова, которую опубликовало издание "Украинская правда. Жизнь".

До полномасштабной войны Владимир Лалов работал на колесном производстве Интерпайп. В 2023 году попал в плен под Бахмутом, где находился 38 суток до обмена. В августе 2024-го мужчина демобилизовался и вернулся на завод. В гражданской жизни защитник держал дистанцию и почти не общался с коллегами. Обращался за помощью к психологам и медикам, с которыми работал еще во время службы, а вот к другим элементам программы реинтеграции от работодателя готов не был.

Впоследствии на одном из мероприятий выходного дня, которые Интерпайп организует для своих ветеранов и их семей, мужчина попробовал грести на ялах и новое дело его увлекло. Впоследствии Владимир присоединился к ветеранской команде Интерпайп, в составе которой принял участие в национальных и международных соревнованиях по гребле на ялах. По словам координаторов, именно после этого он снова "ожил".

"Все в одной лодке. С одной целью. Для ветеранов это слаживание часто важнее результата", – говорит координатор Патронатной службы по работе с ветеранами Владимир Дулисов, который сам прошел путь адаптации после службы и ранения.

В компании отмечают: реинтеграция – это не быстрый процесс и не одноразовая инициатива, а длинная дистанция, где важно создать среду, в которой ветеран может возвращаться к жизни в собственном темпе.

Сейчас более 1100 сотрудников компании защищают страну в силах обороны, более 200 вернулись на завод после демобилизации. Каждого из них Интерпайп поддерживает с первого дня службы, предоставляя медицинское, психологическое, юридическое сопровождение, передавая необходимую технику и амуницию, подбирая рабочее место, если вернуться на довоенное ветераны не могут из-за утраченного здоровья.

В 2025 году Патронатную службу "Интерпайп" признали лучшим HR-проектом страны – решением жюри Премии HR-бренд 2025. Но внутри команды эту награду воспринимают не как рейтинг.

"Для нас это маркер доверия. Подтверждение того, что мы движемся правильно в очень новой и сложной сфере, где готовых инструкций не существует", – говорит Людмила Новак.