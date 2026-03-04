В Одесской области мужчина скрыл смерть матери ради пенсии и отсрочки: как его накажут

48-летний житель Белгорода-Днестровского Одесской области почти полтора года скрывал смерть матери, чтобы иметь возможность получать вместо нее пенсию. Кроме того, мужчина таким образом продолжал для себя отсрочку от мобилизации.

Ему грозит до пяти лет заключения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Было установлено, что в июне 2024 года после смерти матери фигурант намеренно скрыл этот факт от государственных органов.

Он не обратился в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и управление Пенсионного фонда для приостановления начисления пенсионных выплат умершей. Вместо этого мужчина продолжал пользоваться банковской карточкой умершей матери. Почти за полтора года – с июня 2024-го по октябрь 2025-го – ему удалось незаконно получить более 72 тысяч гривен пенсионных выплат.

Параллельно мужчина уклонялся от призыва на военную службу, продолжая регулярно подавать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы об уходе за матерью с инвалидностью. На этом основании ему неоднократно продлевали отсрочку от мобилизации вплоть до ноября 2025 года.

Установили и пресекли противоправную деятельность мужчины сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области ДСР НПУ совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области.

"При наличии достаточных доказательств, которые были собраны полицейскими, следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в завладении чужим имуществом путем обмана, а также по ст. 336 УК – в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации", – сказано в сообщении.

Максимальное наказание за эти правонарушения – лишение свободы на срок до пяти лет. Следствие по делу продолжается.

