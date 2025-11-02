В Одесской области мужчина не явился на ВВК и поплатился: какое решение принял суд

В Одесской области военнообязанный мужчина проигнорировал вызов на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для уклонения от воинского учета он не имел.

В суде гражданин свою вину признал полностью, суд назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом говорится в решении суда в Едином реестре судебных решений.

Как следует из решения суда, житель Тарутинского района получил повестку от территориального центра комплектования с требованием прибыть 1 апреля 2025 года в Бессарабскую многопрофильную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Об ответственности за уклонение от воинского учета мужчина был предупрежден лично. Впрочем вызов он проигнорировал без уважительных причин.

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину полностью.

Гражданина суд признал виновным в уклонении от воинского учета после предупреждения (ч.1 ст.337 Уголовного кодекса Украины). При этом учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, искренне раскаялся и способствовал расследованию. В итоге житель Одесской области отделался штрафом в размере 5 100 грн – с возможностью оплатить его в течение трех месяцев частями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Полтаве мужчина сообщал в Telegram о местах выдачи повесток. За это он предстал перед судом и получил приговор за препятствование работе Вооруженных сил Украины в особый период.

Согласно решению суда, гражданин получил 5 лет за решеткой, однако из-за смягчающих обстоятельств – раскаяния и несовершеннолетнего ребенка на иждивении, мужчину освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок два года.

