В Одесской области двухлетняя девочка упала в колодец, на нее посыпались камни: появились подробности ЧП

В Одесской области двухлетняя девочка упала в колодец. После этого на нее посыпались камни.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Об этом сообщает издание "Думская".

Мать девочки объяснила, что она "по собственной неосторожности упала в колодец".

Когда ребенка пытались вытащить, произошло частичное разрушение и части камней упали на ребенка.

Девочку медики госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочным переломом теменной кости и переохлаждением.

Напомним, в Хмельницком районе Винницкой области 38-летняя местная жительница подозревается в пытках собственного сына. Мать оправдала физическое насилие в отношении 12-летнего мальчика попыткой "перевоспитать" ребенка, который постоянно убегал из дома и отказывался помогать по хозяйству.

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Как писал OBOZ.UA, ранее в одном из сел Запорожского района произошел пожар в частном жилом доме. Там обнаружили бездыханные тела 32-летней женщины и ее 9-летнего ребенка. Второй ребенок в это время был у родственников, что спасло ему жизнь.

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