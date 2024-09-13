В Одессе над морем заметили смерч: профессор дал объяснение. Фото и видео

Утром 13 сентября в Одессе заметили смерч над морем. Огромный атмосферный вихрь возник в облаке, но к поверхности воды не спустился.

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Эксперт в области экологии объяснил, что одесситы имели возможность наблюдать недоразвившийся смерч. Об этом местному изданию "Думская" рассказал экс-ректор Одесского государственного экологического университета профессор Сергей Степаненко.

По словам профессора кафедры гидрометеорологии и климатологии ОНУ, для того чтобы такой смерч достиг подстилающей поверхности, кроме высокоэнергетических процессов в облаке необходима высокая температура у поверхности.

"Сейчас море не такое теплое, поэтому попытка сверху не получила поддержки снизу", – объяснил профессор.

Характерную воронку можно было увидеть на расстоянии около полутора километров от берега. Водяной смерч, редкое для Одессы природное явление, наблюдали с нескольких городских пляжей.

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