В Одессе мужчину, который снимал работу ПВО, отправили за решетку: ему грозит восемь лет тюрьмы

В Украине приговорили к заключению жителя Одессы, который фиксировал на телефон работу противовоздушной обороны. За него должно отсидеть за решеткой восемь лет.

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Именно такую меру пресечения ему избрал Приморский районный суд Одессы. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По данным издания, съемка велась в ночь на 4 апреля на улице Инглези, когда российские оккупанты атаковали город дронами-камикадзе Shahed. Одессит, зафиксировав на камеру телефона боевую работу ПВО, впоследствии обнародовал соответствующий видеоролик в сети.

Вместе с тем личность "оператора", пользовавшегося 12-м iPhone, сотрудники СБУ смогли установить только в июле. Уже 18 числа мужчину задержали.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 114-2 УК Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или размещении сил ВСУ, совершенное в условиях военного времени.

За совершенное, согласно санкции статьи, жителю Одессы грозит до восьми лет лишения свободы. Суд принял решение об аресте без возможности для него выхода на свободу под залог.

Напомним, что другому одесситу, тоже снимавшему работу ПВО в городе, пришлось извиняться за это на камеру. Мужчина, несмотря на запрет, снял и выложил в сеть отражение защитниками вражеских целей ночью 19 июля, когда РФ атаковала Одесщину "Шахедами" и разными типами ракет. После публичных извинений одесситу вручили повестку в ТЦК.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве разоблачили женщину, которая распространяла в мессенджере материалы о работе ПВО и расположении Сил обороны. Ей сообщили о подозрении. Примечательно, что за аналогичное преступление судят и ее родственницу.

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