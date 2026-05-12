Схема на "Большом строительстве": в Украине разоблачили злоупотребления на более 2,5 млн грн

Более 2,5 млн грн убытков нанесли государству должностные лица одного из ведомств в Черновицкой области из-за махинаций с оборудованием при строительстве моста по программе"Большая стройка". Сейчас им объявлено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением при строительстве переправы через реку Прут. Им грозит до 6 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). В ходе досудебного расследования было установлено, что к противоправной схеме, кроме ранее разоблаченного заместителя начальника ведомства, причастен также руководитель профильного отдела.

Речь идет о злоупотреблениях при строительстве мостового перехода в селе Маршинцы, на автодороге Новоселица-Герца-КПП "Дяковцы". Возведение этого объекта долгое время было заморожено, однако в 2020 году его восстановили в рамках государственной программы "Большое Строительство". Тогда с подрядчиком заключили договор на сумму более 171 млн грн.

Во время работ за бюджетные средства изготовили специальную металлическую опалубку. Поскольку эти конструкции многоразовые, подрядчик должен был вернуть их государству или компенсировать их стоимость. Вместо этого оборудование оформили как дешевый металлолом, а реальную стоимость имущества государству так и не вернули.

Несмотря на невыполнение подрядчиком условий договора, заместитель руководителя госучреждения вместе с начальником отдела подписали акты приемки выполненных работ и согласовали финансовые документы. Это позволило частному предприятию беспрепятственно получить бюджетные средства в полном объеме.

Сейчас обоим должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного:

частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия , максимальная санкция предусматривает лишение свободы до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 830 750 грн до 1 661 500 грн);

, максимальная санкция предусматривает с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 830 750 грн до 1 661 500 грн); частью 2 статьи 28 – уголовное преступление совершено по предварительному сговору группой лиц (два и более), статья не устанавливает конкретного вида или срока наказания, она лишь дает определение тому, как именно совершалось преступление – в одиночку или группой.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство проводит Черновицкая областная прокуратура. Расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области.

