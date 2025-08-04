В Никополе зафиксировали огромную стаю саранчи: есть ли причины паниковать из-за 'нашествия'. Видео

Огромную стаю саранчи зафиксировали в Никополе Днепропетровской области. Кадры с Правого берега Днепра уже облетели соцсети и СМИ.

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Видео опубликовали в местных Telegram-каналах. Массовое нашествие этих насекомых началось еще на юге страны, а теперь охватывает все больше регионов.

Нашествие саранчи в Украине

За последние недели перелетную саранчу заметили в Херсонской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Запорожской области площадь поражения уже превышает 2900 гектаров — из-за этого там ввели особый режим реагирования.

В Никополе очевидцы сняли видео гигантской стаи насекомых, заполонившей поле. Саранча активно мигрирует и при благоприятных условиях может добраться до Полтавщины или Кировоградщины. В то же время эксперты успокаивают: север страны и Карпаты остаются вне зоны риска.

Что говорят ученые

Биологи объясняют, что речь не об экзотических вредителях из-за рубежа — это местная перелетная саранча, которая из-за климатических изменений перешла в стадную фазу.

Кандидат биологических наук Тарас Пушкарь из Института зоологии НАН Украины объясняет, что на распространение повлияли жаркое лето, повышенная солнечная активность, а также новые кормовые ресурсы, которые появились после уничтожения Каховского водохранилища.

Похожие случаи уже случались — в частности, большое нашествие фиксировали в 2004 году. А в древности саранча упоминается даже в "Повести временных лет" и "Слове о полку Игореве".

Саранча уничтожает урожаи культурных растений, хотя предпочитает дикую растительность — например, камыш. Агропроизводителям советуют внимательно мониторить поля и, при необходимости, применять химические средства. Но ученые призывают не спешить с инсектицидами: они вредят не только вредителям, но и полезным насекомым, а также птицам.

Альтернатива — природные методы. Например, агроном Наталья Подлесная советует сеять просо, которое саранча избегает. Это может стать экологическим барьером для насекомых.

Как сообщал OBOZ.UA:

В южных регионах Украины сейчас заметен рост численности саранчи. На Львовщине также зафиксировали единичные случаи появления этого насекомого, которое, вероятно, занесло ветром или вместе с транспортом.

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