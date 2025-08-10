В Николаеве мужчина во время проверки документов устроил драку с военнослужащими ТЦК: все обстоятельства инцидента

В Николаеве военнообязанный, которого остановила группа оповещения территориального центра комплектования, подрался с работниками ТЦК и СП. Это произошло 8 августа, во время проведения мобилизационных мероприятий.

Поскольку группа оповещения работала вместе с представителями Нацполиции, военнообязанный был задержан. Об этом рассказали в Николаевском ТЦК.

Детали инцидента

Как отметили в заведении, еще во время проверки выяснилось, что мужчина – военнообязанный и находится в розыске с 30 июля этого года (на основании нарушения требований ст. 210 КУоАП - "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе").

Но когда работники ТЦК поинтересовались военно-учетными документами гражданина, тот "отреагировал агрессивно", то есть, начал драку с одним из работников.

"Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", – уточнили в ТЦК.

Интересно – хотя правоохранители задержали нарушителя, они, согласно постановлению Кабмина, "доставили его в ближайший ТЦК". То есть, теперь специалисты центра комплектования будут устанавливать все обстоятельства инцидента, а "по результатам работы будет дана правовая оценка" этим событиям.

В ТЦК подчеркнули, что этот инцидент является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами законного долга.

Другие аналогичные случаи

Как сообщал OBOZ.UA, недавнона Волыни толпа напала на служебную машину сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент возник после того, как военнообязанный гражданин отказался предоставить документы во время проверки.

Если проанализировать такие сообщения, можно увидеть, что именно в западных регионах страны больше всего случаев нападений на военных ТЦК.

Так, вечером 4 августа в Ровно произошел инцидент с участием представителей Кременецкого территориального центра комплектования. Во время перевозки военнообязанного в центр подготовки подразделений две гражданские машины пытались заблокировать автомобиль ТЦК.

Но самый масштабный инцидент произошел в Виннице. Там сразу толпа "штурмовала" ТЦК, когда гражданские собрались возле стадиона и требовали выпустить задержанных мужчин. произошел конфликт между ТЦК и местными жителями.

