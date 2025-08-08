Окружили и наносили удары: на Волыни толпа напала на служебное авто ТЦК

На Волыни толпа напала на служебную машину сотрудников территориального центра комплектования(ТЦК) и социальной поддержки (СП). Инцидент возник после того, как военнообязанный гражданин отказался предоставить документы во время проверки.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП 8 августа. За совершенные действия лица понесут уголовную ответственность.

Детали инцидента

"07 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с работниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц", – говорится в сообщении.

Во время проверки документов местный житель отказался их показать и попытался убежать. В этот момент другой мужчина, который представился старостой села, прыгнул на капот служебного авто и камнем разбил лобовое стекло. К нему присоединилась женщина, которая также начала наносить удары по транспортному средству. Еще один гражданин, вооруженный металлическим предметом, похожим на гаечный ключ, разбил боковые окна и нанес водителю три удара по руке.

Позже движение служебного автомобиля перекрыли другие транспортные средства, среди которых и грузовики. Примерно десять человек окружили авто и в течение нескольких минут наносили по нему удары, мешая работникам ТЦК и СП выполнять свои служебные обязанности.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины, один фигурант задержан в порядке ст.208 УПК. Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК Украины", – указано в сообщении.

Напомним, 1 августа в Виннице произошел конфликт между ТЦК и местными жителями. Гражданские собрались возле стадиона и требовали выпустить задержанных мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 августа в Ровно произошел инцидент с участием представителей Кременецкого территориального центра комплектования и гражданских лиц. Во время перевозки военнообязанного в центр подготовки подразделений две гражданские машины пытались заблокировать автомобиль ТЦК.

