'В них есть особая искренность': писательница Таис Золотковская об историях войны на конкурсе эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

По случаю 20-летия Фонда Рината Ахметова проходит юбилейный Всеукраинский конкурс эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Сейчас идет самый ответственный этап – выбора победителей. Члены профессионального жюри перечитывают сотни текстов финалистов. В каждом из них – опыт, боль и надежда молодых украинцев, растущих в реальности войны.

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Одна из членов жюри – Таис Золотковская, автор 15 книг, преподаватель творческого письма, основательница художественной резиденции "Дом Автора" на острове Закинтос и литературного сообщества "Клуб Анонимных Авторов". Уже более десяти лет она работает с текстами и помогает авторам найти свой голос. И именно это – поиск настоящего голоса – стало для нее ключевым критерием в нынешнем конкурсе эссе от Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мои личные критерии для того, чтобы отдать приоритет той или иной работе, базируются на самой истории и на том, как автор или авторка ее подают. Когда я читаю, обращаю внимание на то, как используются детали, чувства, как показано, что эта история настоящая. Очень важна эмпатия", – отмечает Таис.

Особое внимание писательница обращает на использование деталей и чувств, потому что именно они делают текст эмоционально выразительным, визуальным и глубоко личным. Ее поразили произведения, где авторы не боялись открытости:

"То, что я заметила, когда читала работы конкурсантов и конкурсанток, они пишут короткими предложениями, сразу идут к сути. У них есть особая искренность, они не прячутся за абстракциями, метафорами или стилистическими украшениями. Они не полируют текст, как это часто делаем мы во взрослом возрасте. Они пишут о смерти, взрывах, травмах, боли – открыто, прямо. Это поколение не прячется, не пытается понравиться. Они получили собственный опыт, и он настолько сильный, что его не нужно приукрашивать. Их истории настоящие".

По словам Таис Золотковской, каждый текст – это уникальный голос, который заслуживает быть услышанным.

Имена победителей объявят 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных". Победители Всеукраинского конкурса эссе получат ценные призы, среди них планшеты, мобильные телефоны, блютуз-колонки, наушники, беспроводные компьютерные мыши и электронные книги. Для всех участников и финалистов предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы также станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Конкурс эссе от Музея "Голоса Мирных" проходит уже в пятый раз. Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.