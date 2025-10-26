В нежинском ветеранском пространстве 'Незламные' за грант Фонда Порошенко оказывают поддержку семьям участников войны

Ветеранское пространство "Несокрушимые" — это настоящее место силы в небольшом городке Нежин. В этом пространстве встречаются те, кто прошел сквозь войну, и те, кто учится жить с потерей – рассказала Марина Порошенко, которая побывала на Черниговщине.

Видео дня

Здесь при грантовой поддержке Фонда Порошенко реализуется еще один важный проект — "Психосоциальная поддержка ветеранов и семей погибших в Нежинской общине". Об этом рассказала Марина Порошенко в соцсетях.

"Проект помогает ветеранам и их семьям получить психологическую, юридическую и карьерную поддержку, находить новые смыслы, совместно преодолевать последствия войны. Индивидуальные консультации, арттерапия, вечера памяти, работа над Книгой памяти и фотовыставкой о героях — все это создает пространство доверия, силы и взаимоподдержки", – рассказала Марина Порошенко.

"Более 100 ветеранов и членов их семей, 30 семей погибших — это не просто цифры. Это люди, которые ежедневно учатся жить дальше, сохраняя память и любовь. Спасибо команде "Незламних" за вашу преданность делу и заботу о наших защитниках и их семьях. Вместе мы не только помогаем людям вернуться к жизни, но и восстанавливаем их веру — в себя, в общество и в Украину", – написала Марина Порошенко.

В июле этого года Марина Порошенко в соцсетях сообщила о старте 13-ти ветеранских проектов, которые реализуются на гранты от Фонда Порошенко в рамках программы поддержки ветеранов.

"Друзья, есть отличная новость! Все грантовые соглашения в рамках Национальной программы поддержки ветеранов от Фонда Порошенко подписаны и средства уже перечислены победителям", – написала Марина Порошенко.

Победителей грантовой программы для ветеранских организаций в мае этого года объявил Петр Порошенко во время выступления на Ветеранском форуме. Пятый Президент сообщил, что программа грантовой поддержки ветеранских проектов будет продолжена.

"Наша задача – обеспечить поддержку ветеранам. Не только и не столько социальную помощь. А помочь ветеранам научиться, как жить после войны, как найти себя в жизни после пребывания в рядах Вооруженных Сил Украины. Как реабилитироваться после ранения", – сказал Порошенко.

Первая Грантовая Программа для общественных организаций от Фонда Порошенко была основана весной 2023 года. В рамках этой программы 10 проектов от организаций, которые занимаются молодежью, ВПО и военными получили финансирование на общую сумму 2 млн гривен. Во Второй грантовой программе от Фонда Порошенко для громад, которая состоялась в течение 2024 года, поддержку оказали 21 проекту из разных уголков Украины на общую сумму 3 млн гривен. Все проекты успешно реализованы.

В 2025 году Фонд Порошенко продолжает реализацию Национальной программы поддержки ветеранов. На конкурс поступило около 200 заявок. Это проекты, посвященные вопросам психологической и физической реабилитации, социальному сопровождению и юридической поддержке, созданию пространств для восстановления и отдыха, профессиональной переквалификации и развития ветеранского предпринимательства.