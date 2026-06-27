В нескольких областях пройдут дожди: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В воскресенье, 28 июня, в Украине будет преобладать жаркая погода. Особенно жарко будет на западе, где температура поднимется до +35 градусов.

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Вместе с тем в ряде областей ожидаются дожди и переменная облачность. Такой прогноз озвучили синоптики Укргидрометцентра.

На западе Украины воскресенье будет солнечным и жарким. Термометры покажут от +32 до +35 градусов днем и от +19 до +22 градусов ночью.

Немного прохладнее будет в северных областях: от +27 до +33 градусов днем и от +19 до +23 ночью. Жителей Сумской области специалисты предупреждают о дожде.

Переменную облачность синоптики прогнозируют в Винницкой области. В Днепропетровской и Полтавской областях будут идти дожди. В остальных центральных областях воскресенье пройдет без осадков. Температура днём составит от +28 до +31 градуса, а ночью — от +19 до +22.

На юге Украины ожидается солнечная погода. Дожди пройдут только в Запорожской, Николаевской областях и в Крыму. Днем синоптики прогнозируют от +26 до +34 градусов, а ночью — от +17 до +23.

В воскресенье дожди пройдут на востоке Украины. Осадки ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Днем температура составит от +23 до +26 градусов, ночью — от +15 до +20.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет царить жара из-за притока воздушной массы из Западной Европы. Уже в конце июня в отдельных регионах столбики термометров покажут +38 градусов.

Также OBOZ.UA сообщал, чтомощная волна жары обрушилась на юг Европы, приведя к первым смертельным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры. В Италии за последние сутки от последствий аномально высоких температур погибли пять человек, тогда как в Испании всего за четыре дня зафиксировали более двухсот преждевременных смертей, связанных с жарой.

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