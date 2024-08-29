В некоторых областях возможны дожди: синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине. Карта

В пятницу, 30 августа, в Украине прогнозируется жаркая погода. Однако на юге ожидаются дожди с грозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей будет преобладать переменная облачность без осадков.

Исключением станет южная часть страны, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточный и северо-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура будет колебаться на уровне +15…+20°C, в южных регионах будет более жарко - до +23°C. В течение дня температура повысится до +28…+33°C. В высокогорье Карпат ночью будет прохладнее – от +10 до +15°C, а днем температура будет колебаться от +14 до +19°C.

В Киеве и области сохранится теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15°С до +20°С, днем поднимется до +28…+33°С. На высокогорье Карпат ночью ожидается +10…+15°С, днем — +14…+19°С.

Как сообщал OBOZ.UA:

– синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что последние летние дни в Украине будут жаркими. Согласно ее прогнозу, в ближайшую неделю погода будет преимущественно сухой.

– Укргидрометцентр ожидает, что погода по Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую.

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