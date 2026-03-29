В нацпарке 'Синевир' начали цвести подснежники и крокусы, а также проснулись медведи. Фото

С началом весны в Национальном природном парке "Синевир" начался период активного восстановления природы. В горных ландшафтах уже цветут первые весенние растения, а животные постепенно выходят из зимнего покоя.

Парк приглашает посетителей увидеть это сезонное обновление собственными глазами. Об изменениях в природе сообщили на официальной странице НПП "Синевир".

На территории парка уже можно наблюдать массовое цветение первоцветов. Среди них – подснежники, шафраны (крокусы) и другие ранние весенние цветы, которые покрывают поляны ярким природным ковром и символизируют завершение зимнего периода.

Кроме флоры, изменения претерпевает и фауна. В Реабилитационном центре бурого медведя завершилась зимняя спячка – все животные проснулись и постепенно возвращаются к активному образу жизни. Медведи больше двигаются и демонстрируют естественное поведение.

Активизация наблюдается и среди других жителей парка. В Квасовецком реабилитационном центре дикие животные, в частности олени и косули, также становятся более подвижными и приспосабливаются к более теплой погоде.

Посетителям предлагают прогулки по экологическим тропам, возможность насладиться горными пейзажами, чистым воздухом и тишиной. Весенний период в "Синевире" считается одним из лучших для знакомства с природой и восстановления сил.

