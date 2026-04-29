В мирной жизни был программистом: на войне погиб защитник из Запорожской области. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Запорожской области Сергей Сидоренко. Свой последний бой защитник принял вблизи н.п. Ровно в Запорожье.

Печальную новость сообщил Вольнянский городской совет. Без отца остался сын Андрей.

"С глубокой болью в сердце Вольнянская община сообщает, что не стало нашего защитника – Сидоренко Сергея Сергеевича", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

В мирной жизни мужчина был добрым человеком и отличался своим трудолюбием. Он занимал должность программиста, никогда не стоял на месте и постоянно стремился к новым знаниям.

В августе 2024 года Сергей стал на защиту Украины, достойно и мужественно выполняя свой воинский долг.

Герой погиб в бою за свободу и независимость государства вблизи населенного пункта Ровно Пологовского района Запорожской области.

"У Сергея остался сын Андрей. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль...Светлая память Герою. Вечная слава", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Ганаги. Сердце мужественного украинца остановилось 23 апреля в результате болезни, полученной на российско-украинской войне.

Также мы писали о том, что на войне погиб противотанкист Ярослав Гаврига из Коломыи. Свой последний бой Герой принял на Днепровщине.

