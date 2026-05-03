В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона возле объекта радиационного контроля ЗАЭС: есть ли опасность

Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) получило информацию об атаке дрона на объект радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС. Инцидент произошел 3 мая, лаборатория расположена за пределами периметра станции.

О ситуации сообщило само агентство в соцсети X. В заявлении указано, что пострадавших нет, а степень повреждений пока неизвестна.

"МАГАТЭ было сообщено Запорожской АЭС о том, что сегодня дрон атаковал ее лабораторию внешнего радиационного контроля. О жертвах не сообщалось, и пока неизвестно, нанес ли удар повреждений лаборатории, которая расположена за периметром ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ уточнили, что речь идет о Внешней лаборатории радиационного контроля. Она находится вне основного периметра Запорожской АЭС, но связана с мониторингом радиационной ситуации.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ на месте уже обратилась с просьбой получить доступ к лаборатории. Это нужно, чтобы проверить состояние объекта после атаки. И, как он подчеркнул, любые удары вблизи ядерных объектов могут создавать риски для безопасности.

По имеющейся информации, беспилотник попал в район лаборатории 3 мая. Данных о разрушениях или техническом состоянии здания пока нет. Так же не сообщается о повышении уровня радиации.

В МАГАТЭ отдельно отметили, что даже если объект расположен вне периметра станции, такие атаки остаются опасными. Они могут повлиять на системы мониторинга или создать дополнительные угрозы в случае эскалации.

Также OBOZ.UA сообщал, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возможности вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

