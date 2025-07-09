В Кривом Роге попрощались с погибшим на Харьковщине пулеметчиком: его сын тоже защищает Украину. Фото

В Кривом Роге провели в последний путь воина, который отдал жизнь за Украину. 8 июля на Центральном кладбище попрощались с Олегом Котовым – 50-летним бойцом, погибшим во время боевого задания на Харьковщине.

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В апреле он пошел добровольцем в ряды ВСУ, стал пулеметчиком. Об этом сообщает Первый Городской. Кривой Рог.

Олег Котов более 25 лет работал на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". С началом полномасштабного вторжения длительное время оставался в тылу, но в конце концов сделал свой выбор – взял в руки оружие, чтобы защищать страну.

В апреле Олег Котов присоединился к боевому подразделению как пулеметчик. 1 июля во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении Олег погиб – перед ним сработала растяжка, и осколки гранаты оказались смертельными.

У воина осталось двое сыновей. Один из них также защищает Украину – сейчас он служит на передовой, защищая государство от российского нашествия.

На церемонии прощания собрались родные, побратимы, друзья и все, кто знал Олега. Люди вспоминают его как добрую, искреннюю, чутко человека, который всегда был готов прийти на помощь.

Напомним, защищая Украину, погиб воин из Кривого рога Сергей Сининский. До полномасштабного вторжения России мужчина более 20 лет работал на шахте "Криворожская" Криворожского железорудного комбината, а в январе 2023 года стал в ряды Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что на Сумщине погиб молодой защитник из Закарпатья. Павел Полянчук стал на защиту родной земли с 2022 года. Ему навеки останется 25 лет.

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