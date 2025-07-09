Без отца остались два сына: в Донецкой области погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Кривого Рога Сергей Сининский. До полномасштабного вторжения России мужчина более 20 лет работал на шахте "Криворожская" Криворожского железорудного комбината, а в январе 2023 года стал в ряды Вооруженных сил Украины.

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Последний бой 45-летний защитник, отец двух сыновей, принял 4 июля в Донецкой области. О потере сообщили в АО "Криворожский железорудный комбинат".

На предприятии рассказали, что родился Герой 17 октября 1979 года в Кривом Роге. После школы продолжил обучение в профтехучилище №30. Отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил, а после демобилизации в 1999 году устроился на шахту "Криворожская", где проработал более 20 лет.

Сначала Сергей Синицкий работал подземным газоэлектросварщиком и, говорят на предприятии, постоянно повышал свою квалификацию.

"С 2005 года Сергей занял должность электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования. Работал в различных структурных подразделениях сервисном управлении по ремонту и монтажу шахтного оборудования, шахтомонтажном и шахтостроительном управлениях. С 2021 года стал трудиться горномонтажником подземным участка No18 (горномонтажных работ) ШБУ, где работал по сей день. За это время проявил себя добросовестным, трудолюбивым и ответственным тружеником, который не боялся осваивать новое, совершенствовать свои способности и постоянно учиться. Пользовался заслуженным уважением как среди коллег, так и руководства ШБУ и предприятия", – говорится в сообщении.

Мобилизовали Сергея Синицкого 12 января 2023 – и с тех пор он защищал родную землю плечом к плечу с побратимами, до последнего вздоха.

"Больше всего стремился жить в свободной и независимой стране, чтобы его семья и близкие были в безопасности. Именно это придавало ему сил противостоять врагу и защищать свою землю. Нес службу солдатом. К сожалению, 4 июля во время выполнения боевого задания он погиб вблизи населенного пункта Среднее Краматорского района Донецкой области", – рассказали в Криворожском железорудном комбинате.

Дома воина ждали жена Наталья и двое сыновей, Максим и Константин.

"Руководство, трудовой коллектив акционерного общества "Криворожский железорудный комбинат" искренне разделяет горе семьи Сергея Синицкого и склоняет головы в большой скорби. Спасибо родителям за воспитание хорошего и мужественного сына, доброго и отзывчивого мужа, отца и побратима. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Мы помним, какой дорогой ценой достается каждая минута мирной жизни. Вечная память и Слава павшему Герою!" – говорят коллеги Сергея.

В вечность Герой ушел 45-летним.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Роман Присада. Защитник Украины служил авиационным техником эксплуатации и обеспечения беспилотных авиационных комплексов специального назначения. Жизнь воина оборвалась 4 июля в Запорожье.

Также сообщалось, что на Сумщине погиб молодой защитник с Закарпатья. Павел Полянчук стал на защиту родной земли с 2022 года. Ему навеки останется 25 лет.

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