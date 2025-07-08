Отдал жизнь за Украину: на Сумщине погиб молодой защитник с Закарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин Павел Полянчук из Закарпатской области. От присоединился к Силам обороны с первых месяцев полномасштабной войны.

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Защитнику навеки осталось примерно 25 лет. Печальную весть сообщила Богданская территориальная громада.

Отмечается, что солдат Полянчук Павел Владимирович, 2000 года рождения, еще в 2022 году стал на защиту родной земли и с честью выполнял свой долг перед Родиной. В последнее время служил на Сумщине.

Жизнь воина оборвалась в районе населенного пункта Вольная Слобода Сумской области во время выполнения боевого задания.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. В глубокой скорби склоняем головы вместе с вами. Вечная память Герою!" – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в боях против российского агрессора погиб воин Иван "Габи" Лешанич из Закарпатской области. Он служил в рядах 101-й отдельной бригады теробороны, в последнее время выполнял боевые задачи на Сумщине.

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