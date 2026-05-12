В Кривом Роге депутат посадила 11-летнюю дочь за руль и возмутила сеть. Видео

Депутат Криворожского городского совета Светлана Максимчук выложила в сеть видео, на котором за рулем автомобиля самостоятельно едет ее 11-летняя дочь. Сама депутат снимает это видео с пассажирского сиденья, улыбается и подтанцовывает в такт музыке.

Видео дня

Об этом сообщает "Свої. Кривий Ріг" в Facebook. Видео вызвало возмущение у пользователей сети. Позже депутат отметила, что признала ошибку и уже оплатила штраф.

Что известно

Видео, где депутат от "Слуги народа" Светлана Максимчук позволила своему 11-летнему ребенку сесть за руль авто, опубликовано в соцсети TikTok. "Мать дождалась", – так автор подписала ролик. На нем видно, что девочка самостоятельно управляет авто, обе – и мать, и ребенок – едут не пристегнутые ремнями безопасности, водитель периодически убирает руки с руля. Сама депутат снимает поездку на телефон, улыбаясь и подтанцовывая в такт музыке.

На видео отреагировала патрульная полиция, отметив, что проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

"Патрульным известно об этом событии – сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", – прокомментировали в патрульной полиции.

Видео вызвало возмущение в сети. Пользователи отмечали многочисленные нарушения правил дорожного движения, а также в целом говорили о недопустимости такой ситуации.

Отметим, на видео могло быть включено зеркальное отражение.

Позже Максимчук в заметке на Facebook отметила, что признала свою ошибку, поблагодарила патрульную полицию за быстрое реагирование и профилактическую беседу и оплатила штраф.

"Полностью осознаю ошибочность своего поступка и благодарна патрульной полиции за быстрое реагирование и проведенную профилактическую беседу. Штраф уплачен, соответствующие выводы сделаны", – написала депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом пьяный водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП: есть пострадавшие. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!