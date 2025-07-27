В Ковеле девушка вступилась за ребенка, которого бил отец: полиция составила на нее протокол за ругань

В городе Ковель Волынской области девушка по имени София Варчин стала очевидицей того, как мужчина бил своего сына по голове. Она рассказала об этом на видео и ролик быстро стал вирусным в сети. С Софией связались журналисты и правоохранители – последние составили протокол не только на мужчину, но и на саму девушку, которая рассказала о насилии над ребенком.

Видео дня

Об этом 26 июля сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Волынской области. Там отметили, что публикацию об избиении обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

История с избиением ребенка

Инцидент произошел вечером 23 июля возле кафе Cappuccino в Ковеле. О нем Варчин рассказала в видео, которое сейчас набрало более 600 тысяч просмотров.

По ее словам, она сидела в кафе рядом с молодой семьей. Вдруг мужчина дал пощечину своему сыну, которому на вид около 10 лет. В общей сложности отец ударил ребенка по голове примерно пять раз. Мать при этом была рядом и никак не реагировала.

София сделала замечание мужчине и предупредила, что вызовет полицию, если он не остановится. На это тот сказал ей замолчать и заявил, что он "сам из полиции".

"Это просто п**дец, просто ребенка жалко, у меня, бл*ть, истерика", – говорила девушка на видео.

В следующем ролике она рассказала, что с ней связались правоохранители и пригласили на разговор. В полиции София написала заявление и предоставила видео, где эта семья стояла возле машины. Его она сняла, чтобы зафиксировать номера авто, опасаясь, что муж может вернуться и совершить над ней насилие.

"Сказали, что заявление рассмотрят, и все будет хорошо. Сказали: "Вы так много материтесь на видео, это ненормально", – рассказала девушка.

Реакция полиции

"Полицейские установили обстоятельства инцидента, который получил резонанс в соцсетях. Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой блогер рассказывает, что стала свидетелем того, как мужчина наносил удары ребенку по голове в одном из кафе в Ковеле", – сообщили в ГУНП в Волынской области.

Там отметили, что по указанному факту информацию зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Работники полиции установили всех участников происшествия и опросили их.

На мужчину, который бил мальчика, составлены административные материалы по ст. 173-2 (Совершение домашнего насилия) и ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители подчеркнули, что фигурант инцидента не является работником полиции и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

На гражданку, которая в своем видео употребляла нецензурную лексику, составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Отметим, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные или исправительные работы, или административный арест на срок до 15 суток.

"Полиция призывает граждан в случае выявления фактов насилия или других правонарушений немедленно сообщать об этом по номеру 102", – сказано в сообщении.

София в своем TikTok отметила, что не жалеет, что сказала правду. В то же время она не ожидала, что "голос совести тоже карается протоколом".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге после жестокого избиения отчимом умер 4-летний мальчик. Ребенок пролежал дома без помощи медиков около двух недель. Подозреваемого в причинении смерти ребенка уже задержали правоохранители, мать убитого мальчика попыталась выгородить сожителя, отметили СМИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!