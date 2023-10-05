В Киево-Печерской лавре до сих пор продают книгу, в которой прославляют Путина. Фото

В столице Украины магазин Киево-Печерской лавры (КПЛ) на второй год полномасштабного российского вторжения продает книгу, в которой кремлевский диктатор Владимир Путин назван "благодетелем". Это издание было напечатано в типографией КПЛ в 2018-м, когда агрессия РФ против Украины уже началась.

По информации OBOZREVATEL, печатное издание "Ихже не бе достоин весь мир" до сих пор можно заказать на сайте КПЛ. Книга в почти 500 страниц обойдется в 750 гривен.

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Главным редактором издания указан бывший наместник лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь).

Текст писали иеромонахи Украинской православной церкви Московского патриархата Иннокентий (Пидтоптаный), Дионисий (Абрамов) и Иннокентий (Семенцов).

Среди других "благодетелей", которых благодарят монахи, есть и ряд других одиозных личностей:

– бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров, бежал в Россию после Революции Достоинства. 20 октября 2021 года, Печерский суд Киева заочно избрал Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.

– Экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин. В 2014 году уехал в Россию, где скрывается от следствия, объявлен в розыск.

– Бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. В августе 2023 года фактически откупился от обвинений в крупнейшей в истории Украины взятке. Таким образом, он стал на шаг ближе к освобождению от уголовного преследования, хотя другие уголовные дела против экс-чиновника до сих пор продолжаются, он находится в розыске.

– Экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. С 2014 года находится на территории Израиля.

– Экс-нардеп Украины Сергей Левочкин. Весной 2023 года был замечен на Лазурном берегу, где арендовал особняк. Однако в пресс-службе депутата заверили: Левочкин постоянно проживает в Украине и только дважды покидал страну – для операции на колене и в командировку.

– Бывший нардеп, кум российского диктатора Путина Виктор Медведчук. Был задержан СБУ в апреле 2022 года. В сентябре его обменяли на 200 защитников "Азовстали".

"Посвящается 30-летию возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре", – так описана книга на сайте КПЛ. Ее содержание посвящено самой лавре и ее деятелям.

По состоянию на вечер 5 октября "Ихже не бе достоин весь мир" можно купить в онлайн-магазине КПЛ. Книга была в наличии и доступна для заказа.

Как писал OBOZREVATEL:

– С начала полномасштабной войны на 4 октября 2023 года Служба безопасности Украины разоблачила в совершении преступлений и задержала более 60 клириков УПЦ МП. Часть злоумышленников работала на Россию, часть продавала оружие или вообще детскую порнографию.

– Киево-Печерскую лавру представители УПЦ МП до сих пор не покинули полностью (из части помещений люди уже выехали). Суд обязал Московский патриархат вернуть 79 объектов Национальному заповеднику.

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